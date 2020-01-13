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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 130187 просмотра

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Купить землю в Украине можно будет только по безналу

Купить землю в Украине можно будет только по безналу

Киев  •  УНН

 • 22479 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. После открытия рынка сельскохозяйственной земли, приобрести землю можно будет только по безналу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба Кабмина.

“Рассчитаться за приобретенную землю можно будет только по безналу. При этом покупатель должен предоставить документы о законности происхождения средств, за которые покупается земля. На соответствие требованиям законодательства проверять нотариусы. Если происхождение средств не будет подтверждено — операция по покупке земли будет невозможной”, — говорится в сообщении.

Напомним, по словам председателя комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николая Сольского, при оформлении покупки сельскохозяйственной земли, нотариус будет проверять сколько земли уже зарегистрировано на человеке и сколько земли зарегистрировано на предприятиях, в которых она является учредителем. Один человек не может иметь в сумме более 10 тыс. гектар.

Украинские Национальные Новости

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