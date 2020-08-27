Причиною пожежі на десантному кораблі ВМС США Bonhomme Richard міг стати підпал одним з моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Підпал міг стати причиною виникнення пожежі на борту універсального десантного корабля Bonhomme Richard на базі ВМС США в місті Сан-Дієго (штат Каліфорнія) в липні. Про це повідомило в середу агентство Associated Press з посиланням на джерело в командуванні, передає УНН з посиланням також на профільне видання Navy Times.
За його словами, один з моряків допитується в якості підозрюваного в умисному підпалі. Агентство підкреслює, що до цього часу він залишається на волі, йому не пред’явлені звинувачення.
Раніше зазначалося, що в момент загоряння на борту Bonhomme Richard перебували близько 160 військовослужбовців. AP відзначає, що версія підпалу досі не була представлена офіційно, в зв’язку з чим джерело агентства вважало за краще зберегти анонімність.
Розслідування обставин виникнення пожежі на борту універсального десантного корабля було розпочато 17 липня — на наступний день після того, як вдалося загасити вогонь. Контр-адмірал Тихоокеанського флоту США Філіп Собек, який відзвітував про вдале завершення операції з гасіння, що тривала більше чотирьох діб, не називав причини його виникнення.
Корабель загорівся 12 липня і була погашений лише 16 липня. В результаті постраждали 63 людини. Bonhomme Richard розрахований більш ніж на тисячу осіб особового складу.