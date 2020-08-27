Причиною пожежі на десантному кораблі ВМС США Bonhomme Richard міг стати підпал одним з моряків

За його словами, один з моряків допитується в якості підозрюваного в умисному підпалі. Агентство підкреслює, що до цього часу він залишається на волі, йому не пред’явлені звинувачення.

Раніше зазначалося, що в момент загоряння на борту Bonhomme Richard перебували близько 160 військовослужбовців. AP відзначає, що версія підпалу досі не була представлена офіційно, в зв’язку з чим джерело агентства вважало за краще зберегти анонімність.

Розслідування обставин виникнення пожежі на борту універсального десантного корабля було розпочато 17 липня — на наступний день після того, як вдалося загасити вогонь. Контр-адмірал Тихоокеанського флоту США Філіп Собек, який відзвітував про вдале завершення операції з гасіння, що тривала більше чотирьох діб, не називав причини його виникнення.

Корабель загорівся 12 липня і була погашений лише 16 липня. В результаті постраждали 63 людини. Bonhomme Richard розрахований більш ніж на тисячу осіб особового складу.