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Причиною пожежі на десантному кораблі ВМС США Bonhomme Richard міг стати підпал одним з моряків

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Підпал міг стати причиною виникнення пожежі на борту універсального десантного корабля Bonhomme Richard на базі ВМС США в місті Сан-Дієго (штат Каліфорнія) в липні. Про це повідомило в середу агентство Associated Press з посиланням на джерело в командуванні, передає УНН з посиланням також на профільне видання Navy Times.

Причиною пожежі на десантному кораблі ВМС США Bonhomme Richard міг стати підпал одним з моряків

За його словами, один з моряків допитується в якості підозрюваного в умисному підпалі. Агентство підкреслює, що до цього часу він залишається на волі, йому не пред’явлені звинувачення.

Раніше зазначалося, що в момент загоряння на борту Bonhomme Richard перебували близько 160 військовослужбовців. AP відзначає, що версія підпалу досі не була представлена офіційно, в зв’язку з чим джерело агентства вважало за краще зберегти анонімність.

Розслідування обставин виникнення пожежі на борту універсального десантного корабля було розпочато 17 липня — на наступний день після того, як вдалося загасити вогонь. Контр-адмірал Тихоокеанського флоту США Філіп Собек, який відзвітував про вдале завершення операції з гасіння, що тривала більше чотирьох діб, не називав причини його виникнення.

Корабель загорівся 12 липня і була погашений лише 16 липня. В результаті постраждали 63 людини. Bonhomme Richard розрахований більш ніж на тисячу осіб особового складу.

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