Президентка Гарвардського університету йде у відставку
Київ • УНН
Президент Гарварду Клодін Гей подає у відставку на тлі звинувачень у плагіаті та критики реакції на антисемітизм.
Президентка Гарвардського університету піде у відставку після того, як вона зіткнулася з критикою у зв'язку зі звинуваченнями у плагіаті та реакцією на антисемітизм. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Клодін Гей зазнала критики в останні місяці після того, як з'явилися повідомлення про те, що вона не цитує належним чином наукові джерела у своїх наукових працях.
Останні звинувачення з'явилися у вівторок та були анонімно опубліковані у консервативному інтернет-виданні.
Гей також виявилася залученою до скандалу після того, як під час надання свідчень Конгресу разом з головами Массачусетського технологічного інституту та Пенсільванського університету минулого місяця вона відмовилася однозначно відповісти, чи порушує заклик до геноциду євреїв кодекс поведінки Гарварда.
Президентку Гарвардського університету підозрюють в плагіаті наукової роботи22.12.23, 14:25 • 25355 переглядiв
Корпорація, що керує Гарвардським університетом, підтримала її після виступу в Конгресі, але піддала критиці її реакцію на теракт в Ізраїлі 7 жовтня, у міру того, як співтовариство кампуса реагувало на війну в Газі.
Понад 70 законодавців, включаючи двох демократів, закликали її до відставки, а низка високопоставлених випускників та донорів Гарварда – до її відходу.
Проте понад 700 викладачів Гарварда підписали листа на підтримку Гей.
Президент Гарварда Клодін Гей піде у відставку у вівторок вдень, поклавши край найкоротшому терміну президентства в історії університету, за словами людини, знайомої з цим рішенням
53-річна Гей народилася в Нью-Йорку у родині гаїтянських іммігрантів і є професором політології. У липні вона стала першою афроамериканкою, яка обійняла пост президента Гарвардського університету в Кембриджі.