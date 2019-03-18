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Президенту пропонують 35 кандидатів на посади до антикорсуду, з них 7 - недоброчесні – Transparency International

Київ • УНН

 • 8306 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Вища рада правосуддя розглянула 39 кандидатур та внесла подання президентові про призначення 35 суддів. З висунутих кандидатів – 7 фіналістів раніше визнали "недоброчесними". Про це повідомляє УНН із посиланням на Transparency International.

Президенту пропонують 35 кандидатів на посади до антикорсуду, з них 7 - недоброчесні – Transparency International

У поданні — 22 судді, 11 адвокатів і 2 науковців, які претендують на посади Антикорупційного суду та Апеляційної палати ВАС.

Ще по дві кандидатури до кожної з інстанцій поставили на паузі. Рішення щодо адвокатів Євгена Крука та Маркіяна Галабали, а також викладачів Сергія Боднара та Володимира Цікала буде ухвалено до 28 березня.

“Серед фіналістів — 7 правників зі „списку 55 негідних“, раніше опублікованого громадськими організаціями. Це судді Інна Білоус, Андрій Біцюк, Володимир Воронько, Віктор Маслов, Оксана Олійник та Валерія Чорна, адвокат Сергій Мойсак”, — повідомили в організації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Антикорупційні реформи гальмуються через брак політичної волі — Transparency International

Загалом ВРП цікавилося досвідом у кримінальному судочинстві, причинами низьких доходів і рівнем стресостійкості.

“Серед іншого, Рада мала питання і до тернопільської судді Інни Білоус, яка виносила рішення про заборону мирних зібрань під час Революції Гідності. Викладач зі „списку 55-ти“ Володимир Цікало мусив відповідати на питання щодо адмінпротоколу за керування авто у стані алкогольного сп’яніння. Водночас члени ВРП вирішили оминути питання квартири за 2,4 млн грн, яку в 2016 році придбала матір судді Валерії Чорної”, — зауважують у ТІ.

Раніше УНН повідомляв, що у рейтингу “Індекс сприйняття корупції-2018” Україна здобула 120 місце серед 180 країн, що на 10 позицій краще, ніж за результатами 2017 року.

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