Президентський рейтинг Зеленського перестав суттєво зростати

Цитата:

“Президентський рейтинг очолює Володимир Зеленський. Якби вибори відбулися найближчим часом, то його підтримали б 24,9% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором. За Петра Порошенка проголосували б 13,1%, Юлію Тимошенко — 12,1%. Юрія Бойка — 11,9%, Ігоря Смешка підтримують 6,8%, Володимира Гройсмана — 5,1%, Олега Ляшка — 4,9%, Дмитра Разумкова — 4,8%, Євгена Мураєва — 4,6%, Андрія Садового — 2,6%, Арсена Яценюка — 2,2%, Олега Тягнибока — 1,8%, Кіру Рудик — 0,4%”, — повідомляється за результатами опитування.

Деталі

Повідомляється, що моделювання другого туру президентських виборів дало наступні результати: Зеленський перемагає у всіх можливих варіантах з найближчими опонентами, при цьому близько третини виборців висловили неготовність прийти на вибори або ж вагалися із відповіддю.

Довідково

Опитування проводилось серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%

Доповнення

За результатами опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 2-3 березня, Зеленського на виборах готові були б підтримати 22,5% українців, в кінці лютого це число становило 23,1%. Наприкінці березня його підтримали б 24,7%.