Президентський рейтинг: розрив між Зеленським та Порошенком зменшився до 2%
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Якби в Україні найближчим часом відбулися президентські вибори, більшість українців проголосувала б за чинного главу держави Володимира Зеленського. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова, інформує УНН.
Деталі
У першому турі за Володимира Зеленського проголосувало б 17,4% усіх опитаних або 26,0% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором.
За Петра Порошенка — 16,2% та 24,2% відповідно, за Юлію Тимошенко 6,9% та 10,3%, за Дмитра Разумкова 5,5% та 8,2%.
По 4,7% усіх респондентів або по 7,0% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором проголосували б за Ю. Бойка та Є. Мураєва.
За І. Смешка готові проголосувати 3,6% усіх та 5,4% відповідно, за В. Гройсмана 2,1% та 3,1%, за О.Ляшка 1,3% та 2,0%, за В. Медведчука 1,1% та 1,6%, за О.Тягнибока 0,6% та 0,9%.
Порівняно з жовтнем 2021 року статистично значимо зросли рейтинги Порошенка (з 12,7% до 16,2% усіх опитаних) та Тимошенко (з 5,0% до 6,9%), а також знизився рейтинг Гройсмана (з 4,1% до 2,1%).
62,5% опитаних не підтримують ідеї, щоб Володимир Зеленський балотувався на свій другий президентський термін на виборах у 2024 році, підтримує — 18,6%. Решта не визначилися з вибором.
Нагадаємо
Якби найближчим часом відбулися вибори до Верховної Ради, більшість українців проголосувала б за партію "Європейська солідарність".