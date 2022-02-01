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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Президентський рейтинг: розрив між Зеленським та Порошенком зменшився до 2%

Президентський рейтинг: розрив між Зеленським та Порошенком зменшився до 2%

Київ • УНН

 • 34766 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Якби в Україні найближчим часом відбулися президентські вибори, більшість українців проголосувала б за чинного главу держави Володимира Зеленського. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова, інформує УНН.

Деталі

У першому турі за Володимира Зеленського проголосувало б 17,4% усіх опитаних або 26,0% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором.

За Петра Порошенка — 16,2% та 24,2% відповідно, за Юлію Тимошенко 6,9% та 10,3%, за Дмитра Разумкова 5,5% та 8,2%.

По 4,7% усіх респондентів або по 7,0% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором проголосували б за Ю. Бойка та Є. Мураєва.

За І. Смешка готові проголосувати 3,6% усіх та 5,4% відповідно, за В. Гройсмана 2,1% та 3,1%, за О.Ляшка 1,3% та 2,0%, за В. Медведчука 1,1% та 1,6%, за О.Тягнибока 0,6% та 0,9%.

Порівняно з жовтнем 2021 року статистично значимо зросли рейтинги Порошенка (з 12,7% до 16,2% усіх опитаних) та Тимошенко (з 5,0% до 6,9%), а також знизився рейтинг Гройсмана (з 4,1% до 2,1%).

62,5% опитаних не підтримують ідеї, щоб Володимир Зеленський балотувався на свій другий президентський термін на виборах у 2024 році, підтримує — 18,6%. Решта не визначилися з вибором.

Нагадаємо

Якби найближчим часом відбулися вибори до Верховної Ради, більшість українців проголосувала б за партію "Європейська солідарність".

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