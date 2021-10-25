Президентом Узбекистану знову став Шавкат Мірзійоєв

Деталі

Президентські вибори в Узбекистані відбулися 24 жовтня. Як повідомляє Центральна виборча комісія (ЦВК), усього проголосувало понад 16 млн людей, що становить 80,4% від загальної кількості виборців, занесених у списки.

Шавкат Мірзійоєв — кандидат від Ліберально-демократичної партії Узбекистану.

Друге місце посіла Максуда Варісова (Народно-демократична партія Узбекистану) з результатом 6,6%, третє — Алішер Кадиров (Демократична партія Узбекистану "Міллі тікланіш") із результатом 5,5%.

На четвертому місці Нарзулло Обломуродов (Екологічна партія) — 4,1%, на п'ятому — Бахром Абдухалімов (Соціал-демократична партія "Адолат") — 3,4%.

Додамо

Згідно з узбецьким законодавством, кандидатуру на пост президента можуть висувати лише від політичних партій. Вибори відбулися, якщо виборча явка становитиме понад 33%. Для перемоги кандидату необхідно здобуди понад 50% голосів виборців. В іншому разі буде призначено другий тур голосування, в якому візьме участь два кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів.

Президента обирають на п'ять років. Кандидатами можуть стати громадяни Узбекистану, які знають узбецьку мову, сягнули 35-річного віку і проживають у країні протягом останніх 10 років.