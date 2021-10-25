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Президентом Узбекистана вновь стал Шавкат Мирзиёев

Киев • УНН

 • 49478 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одержал победу на выборах главы государства, набрав более 80,1% голосов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на UzDaily.

Президентом Узбекистана вновь стал Шавкат Мирзиёев

Детали

Президентские выборы в Узбекистане состоялись 24 октября. Как сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК), всего проголосовало более 16 млн человек, что составляет 80,4% от общего количества избирателей, внесенных в списки.

Шавкат Мирзиёев — кандидат от Либерально-демократической партии Узбекистана.

Второе место заняла Максуда Варисова (Народно-демократическая партия Узбекистана) с результатом 6,6%, третье — Алишер Кадыров (Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш") с результатом 5,5%.

На четвертом месте Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия) — 4,1%, на пятом — Бахром Абдухалимов (Социал-демократическая партия "Адолат") — 3,4%.

Добавим

Согласно узбекскому законодательству, кандидатуру на пост президента могут выдвигать только от политических партий. Выборы будут признаны состоявшимися, если избирательная явка составит более 33%. Для победы кандидату необходимо завоевать более 50% голосов избирателей. В противном случае будет назначен второй тур голосования, в котором примут участие два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов.

Президента выбирают на 5 лет. Кандидатами могут стать граждане Узбекистана, которые обладают узбекским языком, достигли 35-летнего возраста и проживают в стране на протяжении последних 10 лет.

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