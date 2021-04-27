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Президенти України і Польщі домовились про обмін візитами: Зеленський їде до Варшави 3 травня

Президенти України і Польщі домовились про обмін візитами: Зеленський їде до Варшави 3 травня

Київ • УНН

 • 16760 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Президенти України і Польщі домовились про обмін візитами, українського лідера Володимира Зеленського очікують у Варшаві 3 травня, а його польський колега Анджей Дуда прибуде до Києва у серпні на урочистості до Дня незалежності України. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію канцелярії президента Польщі.

Цитата:

"3 травня Президент України Володимир Зеленський відвідає Польщу для зустрічі з президентом Анджеєм Дудою", - заявив керівник Офісу міжнародної політики президента Республіки Польща Кшиштоф Щерський після зустрічі з радником Президента України з питань зовнішньої політики, заступником керівника ОП Ігорем Жовквою.

Деталі

Як повідомив Щерський після зустрічі з Жовквою, розмова була присвячена чотирьом темам. Однією із них був запланований на 3 травня візит Володимира Зеленського до Варшави. Президент України відвідає святкування 230-ї річниці ухвалення Конституції країни 3 травня та зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Щерський також повідомив, що Анджей Дуда відвідає Україну у відповідь у серпні, під час святкування Дня незалежності країни. Так, 24 серпня Україна відзначатиме 30-у річницю незалежності, а 23 серпня відбудеться перший саміт "Кримської платформи".

Сторони також обговорили дії російської армії в Чорному морі та на сході України. Що стосується відведення російських військ, нещодавно зосереджених на кордоні з Україною, до місць постійної дислокації, про яке оголосила Москва, то зі слів Щерського після розмови з Жовквою, "зберіглися техніка, наступальні здібності. Ми маємо справу з помірним ступенем відведення військ". "Українська сторона розглядає цю ситуацію як паузу в напруженій ситуації", - повідомив Щерський.

Ще однією темою, порушеною в розмові в понеділок, було питання про головування Польщі в ОБСЄ наступного року. "Ми розглянули різні сценарії збільшення ролі ОБСЄ у стабілізації ситуації на сході України", - сказав Щерський. Він наголосив, що Україна хоче активізувати роль ОБСЄ. Четвертою темою переговорів стала підтримка України на самітах НАТО та ЄС. Як оголосив Щерський, Польща переконає союзників "відкрити та розвивати" відносини з Україною. 

Доповнення

Посилення російського військового контингенту уздовж кордону з Україною в останні тижні викликало занепокоєння Євросоюзу і США. За даними керівництва ЄС, Росія розмістила біля кордонів України і в окупованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців. Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях “контрольними перевірками”. Москва 22 квітня оголосила про відведення військ. Президент України Володимир Зеленський після цього вказав, що Україна завжди пильна, проте вітає будь-які кроки щодо зменшення військової присутності та деескалації ситуації на Донбасі.

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