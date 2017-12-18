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Президента закликали висунути Ліну Костенко на Нобелівську премію з літератури

Президента закликали висунути Ліну Костенко на Нобелівську премію з літератури

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. На сайті Електронних петицій Офіційного інтернет-представництва Президента України зареєстрували звернення з вимогою висунути творчість Ліни Костенко на здобуття Нобелівської премії з літератури в 2018 році. Про це повідомляє УНН.

Так, петицію зареєстрували ще 20 листопада 2017 року, автор петиції – Городиський Леон Леонович.

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"Вимагаємо від Президента України, гуманітарного блоку його Адміністрації зосередити свою увагу на цьому питанні, ініціювати висунення творчості Ліни Василівни на здобуття Нобелівської премії в галузі літератури за 2018 рік тими суб'єктами, які мають на це право і в терміни, які визначені положенням, про дану премію (тобто до 31 січня 2018 року)", - йдеться в повідомленні до петиції.

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На даний момент зібрано 730 підписів з 25 тисяч необхідних. На голосування залишилось ще 64 дні.

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