Президента призвали выдвинуть Лину Костенко на Нобелевскую премию по литературе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. На сайте электронных петиций Официального интернет-представительства Президента Украины зарегистрировали обращение с требованием выдвинуть творчество Лины Костенко на соискание Нобелевской премии по литературе в 2018 году. Об этом сообщает УНН.
Так, петицию зарегистрировали еще 20 ноября 2017 года, автор петиции - Городиский Леон Леонович.
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"Требуем от Президента Украины, гуманитарного блока его администрации сосредоточить свое внимание на этом вопросе, инициировать выдвижение творчества Лины Васильевны на соискание Нобелевской премии в области литературы за 2018 год теми субъектами, которые имеют на это право и в сроки, определенные положением, о данной премии (то есть до 31 января 2018)", - говорится в сообщении в петиции.
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На данный момент собрано 730 подписей с 25000 необходимых. На голосование осталось еще 64 дня.