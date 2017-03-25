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Президента закликали призначити головою НАБУ М.Саакашвілі

Президента закликали призначити головою НАБУ М.Саакашвілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Президента України Петра Порошенка закликали призначити головою НАБУ екс-голову Одеської ОДА Михайла Саакашвілі. Відповідну петицію зареєстровано на сайті петицій Президенту України, передає УНН.

“Призначити головою НАБУ Михайла Саакашвілі. Це людина яка навела порядок у Грузії і знає як це зробити в Україні,не має жодних зв’язків з українськими олігархами і має бажання навести лад в Україні”, — йдеться в тексті петиції.

Автором петиції виступив Петро Зорій.

Петиція була зареєстрована 24 березня і наразі набрала 26 підписів із 25 тис. необхідних. До кінця збору підписів залишилося 91 день.

 

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