Президента закликали призначити головою НАБУ М.Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Президента України Петра Порошенка закликали призначити головою НАБУ екс-голову Одеської ОДА Михайла Саакашвілі. Відповідну петицію зареєстровано на сайті петицій Президенту України, передає УНН.
“Призначити головою НАБУ Михайла Саакашвілі. Це людина яка навела порядок у Грузії і знає як це зробити в Україні,не має жодних зв’язків з українськими олігархами і має бажання навести лад в Україні”, — йдеться в тексті петиції.
Автором петиції виступив Петро Зорій.
Петиція була зареєстрована 24 березня і наразі набрала 26 підписів із 25 тис. необхідних. До кінця збору підписів залишилося 91 день.