Президента Української асоціації футболу Андрія Павелка відправили в СІЗО на 60 діб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Суд Львова відправив під варту на 60 діб президента Української асоціації футболу Андрія Павелка, який підозрюється у розкраданні 270 мільйонів гривень на будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів, пише УНН із посиланням на Footballhub.
Деталі
Сьогодні, 16 червня, слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Львова Білинська задовольнив клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу Андрія Павелка на тримання під вартою терміном на 60 діб до 14-го серпня включно.
За словами прокурора, однією з головних причин зміни запобіжного заходу стало невиконання Андрієм Павелком рішення про відсторонення його з посади президента Громадської спілки "Українська асоціація футболу".
Застава у розмірі 9,88 млн гривень, яку за Павелка у листопаді 2022-го року внесла одна із українських компаній, перераховується на користь держави.
Слухання у цій справі розпочалося і тривало увесь день 15-го червня. Через це ухвала рішення була перенесена на 16-те червня.
Із залу суду президента Української асоціації футболу повезли в СІЗО.
Доповнення
У листопаді печерський районний суд Києва відправив президента Української асоціації футболу Андрія Павелка під арешт. Його підозрюють у причетності до махінацій з будівництвом заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Павелку призначили арешт на два місяці — до 22 січня 2023 року.
При цьому голова УАФ мав право внести заставу у розмірі 9,8 мільйона гривень — і він одразу це зробив.
Напередодні аналогічний вердикт суд виніс щодо генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького.
У 2018—2019 роках слідчі Нацполіції відкрили кримінальні провадження щодо керівництва УАФ та її голови Андрія Павелка через можливе розкрадання бюджетних 270 мільйонів гривень ($11,16 млн), які були виділені на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах.