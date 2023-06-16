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Президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко отправили в СИЗО на 60 суток

Киев • УНН

 • 1184443 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Суд Львова отправил под стражу на 60 суток президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, который подозревается в хищении 270 миллионов гривен на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей, пишет УНН со ссылкой на Footballhub.

Президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко отправили в СИЗО на 60 суток

Детали

Сегодня, 16 июня, следственный судья Шевченковского районного суда города Львова Белинская удовлетворил ходатайство прокурора об изменении меры пресечения Андрея Павелко на содержание под стражей сроком на 60 суток до 14-го августа включительно.

По словам прокурора, одной из главных причин изменения меры пресечения стало невыполнение Андреем Павелко решения об отстранении его от должности президента Общественного союза "Украинская ассоциация футбола".

Залог в размере 9,88 млн гривен, который за Павелко в ноябре 2022-го года внесла одна из украинских компаний, перечисляется в пользу государства.

Слушание по этому делу началось и продолжалось весь день 15-го июня. Поэтому решение было перенесено на 16-е июня.

Из зала суда президента Украинской ассоциации футбола повезли в СИЗО.

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Публикация от Footballhub (@foothubua)

Дополнение

В ноябре печерский районный суд Киева отправил президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко под арест. Его подозревают в причастности к махинациям со строительством завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей. Павелко назначили арест на два месяца — до 22 января 2023 года.

При этом глава УАФ имел право внести залог в размере 9,8 миллиона гривен — и он сразу это сделал.

Накануне аналогичный вердикт суд вынес в отношении генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого.

В 2018—2019 годах следователи Нацполиции открыли уголовные производства в отношении руководства УАФ и ее главы Андрея Павелко из-за возможного хищения бюджетных 270 миллионов гривен ($11,16 млн), которые были выделены на строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах.

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