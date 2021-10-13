Президента Туреччини знову очікують у Києві на початку наступного року

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. На початку наступного року у Києві має відбутись засідання Стратегічної ради України та Туреччини, на якій головуватимуть президенти двох країн. Про це на брифінгу в середу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Ми зустрічались з міністром (закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу — ред.) аби підготувати наступну зустріч наших президентів у форматі Ради стратегічного партнерства. Україна і Туреччина і надалі зміцнюватимуть стратегічне партнерство”, — зазначив Кулеба.

“Стратегічна рада високого рівня під головуванням президентів України та Туреччини відбудеться на початку наступного року. Цього разу зустріч пройде у Києві”, — повідомив він.

Деталі

Міністр зазначив, що до кінця поточного року пройде засідання спільної комісії з торгівельно-економічного співробітництва двох країн.

Окремо він повідомив про домовленість провести в грудні 2021 року у Туреччині засідання “квадриги”, де будуть обговорюватись ключові військово-політичні питання нашої взаємодії.

За словами Кулеби, серед регіональних альянсів та нових міжнародних форматів України саме “квадрига” з Туреччиною має найбільш яскраво виражений безпековий вимір.

Нагадаємо

Минулого року стартували засідання за формулою “Квадрига” — між главами оборонних і зовнішньополітичних відомств України і Туреччини.

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