Президент звільнив від сплати ЄСВ учасників фіналу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав закон, який тимчасово звільняє від сплати Єдиного соціального внеску (ЄСВ) організаторів, представників футбольних команд, ЗМІ тощо до 1 червня 2018 року на час проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Адміністрації Президента.
За інформацією АПУ, законом передбачається тимчасово, до 1 червня 2018 року, звільнення від нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування представників або посадових осіб асоціацій - членів УЄФА; членів делегацій, що беруть участь у фінальних матчах, у тому числі членів команд, які здобули право на участь у фінальних матчах; фізичних осіб, акредитованих УЄФА, зокрема співробітників та тимчасових працівників, представників засобів масової інформації, партнерів УЄФА, представників спонсорів.
Зазначається, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Нагадаємо, Верховна Рада внесла зміни до закону про соціальне страхування, Податкового та Митного кодексів, необхідні для проведення в Україні фіналу Ліги чемпіонів.