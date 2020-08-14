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Президент звільнив двох голів РДА, одного – призначив

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив голів Лубенської та Звенигородської районних державних адміністрацій. Відповідні розпорядження від 14 серпня оприлюднені на сайті Глави держави, передає УНН.

"Звільнити Гончаревського Владислава Едуардовича з посади голови Звенигородської районної державної адміністрації Черкаської області згідно з поданою ним заявою", - йдеться в розпорядженні №436/2020-рп.

Ще одним розпорядженням №435/2020-рп Президент звільнив Олександра Циганенка з посади голови Лубенської районної державної адміністрації Полтавської області згідно з поданою ним заявою.

Крім того, указом №437/2020-рп Президент призначив головою Лебединської районної державної адміністрації Віктора Химича.

Як повідомляв УНН, раніше Зеленський призначив 10 голів РДА у Києві.

Українські Національні Новини

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