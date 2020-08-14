Президент звільнив двох голів РДА, одного – призначив
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив голів Лубенської та Звенигородської районних державних адміністрацій. Відповідні розпорядження від 14 серпня оприлюднені на сайті Глави держави, передає УНН.
"Звільнити Гончаревського Владислава Едуардовича з посади голови Звенигородської районної державної адміністрації Черкаської області згідно з поданою ним заявою", - йдеться в розпорядженні №436/2020-рп.
Ще одним розпорядженням №435/2020-рп Президент звільнив Олександра Циганенка з посади голови Лубенської районної державної адміністрації Полтавської області згідно з поданою ним заявою.
Крім того, указом №437/2020-рп Президент призначив головою Лебединської районної державної адміністрації Віктора Химича.
Як повідомляв УНН, раніше Зеленський призначив 10 голів РДА у Києві.