Президент звернувся до мешканців тимчасово окупованих територій: ваш дім - Україна
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Україна залишається домом для мешканців тимчасово окупованих територій. Про це Президент України Петро Порошенко заявив під час новорічного звернення до громадян, передає УНН.
“Крізь штучні лінії розмежування мої щирі побажання хай почують Крим і Севастополь, Донецьк та Луганськ. Брати і сестри. Ваш дім — Україна, а грабіжника, який сплюндрував нашу оселю, настане час проженемо та покараємо. Я бажаю громадянам України і українцям всього світу — миру, щастя, добробуту”, — заявив голова держави.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко привітав українців з Новим Роком.