Президент обратился к жителям временно оккупированных территорий: ваш дом - Украина

“Сквозь искусственные линии разграничения мои искренние пожелания пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сестры. Ваш дом — Украина, а грабителя, который разорил наш дом, наступит время прогоним и накажем. Я желаю гражданам Украины и украинцам всего мира — мира, счастья, благополучия”, — заявил Глава государства.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым Годом.