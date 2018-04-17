Президент збирає лідерів парламентських фракцій
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко збирає сьогодні лідерів парламентських фракцій. Про це кореспонденту УНН повідомило інформоване джерело у Верховній Раді.
“Сьогодні на 14:30 Президент збирає у себе лідерів парламентських фракцій. Чому — наразі невідомо”, — повідомило джерело.
Як повідомляв УНН, звіт уряду Володимира Гройсмана перенесений через дії фракції "Народний фронт", яка наразі підтримує Прем’єр-міністра. При цьому в БПП до глави уряду мають багато питань, і дехто навіть активно порушує питання відставки.