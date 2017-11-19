Президент завтра відвідає Дніпропетровську область
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Завтра, 20 листопада, відбудеться робоча поїздка Президента України Петра Порошенка до Дніпропетровської області, передає УНН із посиланням на прес-службу Дніпропетровської ОДА.
Деталі візиту наразі не відомі.
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На сайті АП інформація щодо візиту на Дніпропетровщину теж відсутня. Натомість вказано, що у вівторок, 21 листопада 2017 року, о 9:00 Президент України Петро Порошенко візьме участь в урочистостях з нагоди Дня десантника (м. Київ, Михайлівська площа).