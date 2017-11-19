Президент завтра посетит Днепропетровскую область

Детали визита пока не известны.

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На сайте АП информация о визите в Днепропетровскую область тоже отсутствует. Зато указано, что в вторник, 21 ноября, в 9:00 Президент Украины Петр Порошенко примет участие в торжествах по случаю Дня десантника (г. Киев, Михайловская площадь).