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Президент затвердив закон про кібербезпеку України

Президент затвердив закон про кібербезпеку України

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав Закон України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України", прийнятий Верховною Радою України 5 жовтня 2017 року, передає УНН із посиланнями на прес-службу Глави держави.

В АП відзначили, що закон створює засади національної системи кібербезпеки як сукупності політичних, соціальних, економічних та інформаційних відносин разом із організаційно-адміністративними та техніко-технологічними заходами державного і приватного секторів та громадянського суспільства.

Законом визначено правові та організаційні основи забезпечення захисту життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави, національних інтересів України у кіберпросторі, повноваження і обов'язки державних органів, підприємств, установ, організацій, осіб та громадян, основних засад координації їх діяльності, а також базових термінів у сфері кібербезпеки.

Документ також визначає основні об'єкти кіберзахисту, які в сукупності складають критичну інфраструктуру країни, принципи забезпечення кібербезпеки та національна система кібербезпеки. Згідно Закону, Президент України координує діяльність у сфері кібербезпеки через очолювану ним Раду нацбезпеки і оборони України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рада ухвалила закон про основні засади забезпечення кібербезпеки

Прийняття цього Закону дозволяє впровадити комплексний підхід під егідою держави і у тісному співробітництві з приватним сектором і громадянським суспільством та створює умови для забезпечення кіберзахисту критично важливих інфраструктурних об'єктів України.

В Законі враховано низку пропозицій експертів НАТО і Євросоюзу.

Законодавчий акт було розроблено на виконання вимог Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 15.03.2016 № 96 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року "Про Стратегію кібербезпеки України".

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