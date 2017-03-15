Президент запропонував РНБО тимчасово повністю зупинити транспортне сполучення з окупованими територіями (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко запропонував Раді національної безпеки і оборони ухвалити рішення про тимчасову повну зупинку транспортного сполучення з окупованою територією. Про це Глава держави сказав під час засідання РНБО, передає УНН з посиланням на прес-службу АПУ.
“Тому зараз, сьогодні, пропоную Раді національної безпеки та оборони ухвалити рішення про тимчасову повну зупинку транспортного — і не лише залізничного — сполучення з окупованою територією. Воно діятиме доти, доки окупанти не повернуть назад під юрисдикцію України вкрадені українські виробництва”, — наголосив Президент.
Виняток, за словами П.Порошенка, буде зроблено лише для гуманітарних вантажів — українських та міжнародних гуманітарних організацій, ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко прокоментував вчорашній інцидент біля Слов’янська за участю народних депутатів України.