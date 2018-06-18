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Президент закликав уряд вирішити питання доходів малих міст

Президент закликав уряд вирішити питання доходів малих міст

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Президент України Петро Порошенко закликав уряд разом з представниками органів місцевого самоврядування вирішити питання доходів малих міст у межах децентралізації, яке є зараз недоопрацьованим. Про це Глава держави сьогодні сказав під час виступу на ХІV Українському муніципальному форумі, передає УНН.

“А питання розвитку малих міст, що з ними буде?! Зараз воно провисло. Я впевнений, що воно залишається недоопрацьованим. Малим містам, районним центрам не вистачає дохідної бази, а там такі самі українці. І ми маємо захисти їхні права”, — наголосив він.

Президент зазначив, що кількість, демографічна структура населення у малих містах не створюють сприятливого клімату для ведення бізнесу.

“Я дуже розраховую, що уряд разом з представниками місцевого самоврядування ліквідують цей пробіл і зробить децентралізацію вигідною для всіх: хто скільки заробив, стільки і получив. Не треба ні в кого нічого забирати. Якщо модель передбачає певну диспропорцію і дискримінацію, в цьому і функція бюджету, що ми маємо вирівняти і захистити. Вигідною має стати децентралізація для цих категорій громадян”, — підкреслив Глава держави.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко заявив, що децентралізація стала запобіжником від розмов про федералізацію, і є однією з найрезультативніших реформ.

Українські Національні Новини

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