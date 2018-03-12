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Президент закликав Могеріні відрядити на Донбас другу місію послів ЄС

Президент закликав Могеріні відрядити на Донбас другу місію послів ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко звернувся з пропозицією до верховного представника Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріки Могеріні відрядити найближчим часом на Донбас другу місію послів політико-безпекового комітету ЄС для того, щоб побачити, як Росія виконує взяті на себе зобов’язання за мінськими угодами. Про це сьогодні сказав Глава держави на спільному брифінгу з Федерікою Могеріні у Києві, передає кореспондент УНН.

“Для ознайомлення зі справжньою ситуацією на Донбасі, а також, щоб побачити на власні очі, як Росія виконує свою частину зобов’язань по мінським домовленостям, я звернувся до пані високого представника з пропозицію відрядити найближчим часом на Донбас другу місію послів політико-безпекового комітету ЄС”, — сказав він.

Президент нагадав, що перша місія ЄС була на Донбасі у вересні 2015 року.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко заявив, що ЄС має визнати Росію стороною конфлікту на Донбасі.

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