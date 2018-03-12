Президент закликав Могеріні відрядити на Донбас другу місію послів ЄС

КИЇВ. 12 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко звернувся з пропозицією до верховного представника Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріки Могеріні відрядити найближчим часом на Донбас другу місію послів політико-безпекового комітету ЄС для того, щоб побачити, як Росія виконує взяті на себе зобов’язання за мінськими угодами. Про це сьогодні сказав Глава держави на спільному брифінгу з Федерікою Могеріні у Києві, передає кореспондент УНН.