Президент призвал Могерини отправить на Донбасс вторую миссию послов ЕС

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 38932 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 54282 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 57822 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102175 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 93283 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103697 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110718 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116987 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133928 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Президент призвал Могерини отправить на Донбасс вторую миссию послов ЕС

Президент призвал Могерини отправить на Донбасс вторую миссию послов ЕС

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко обратился с предложением к верховному представителю ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерике Могерини отправить в ближайшее время на Донбасс вторую миссию послов политики и безопасности ЕС для того, чтобы увидеть, как Россия выполняет взятые на себя обязательства по минским соглашениям. Об этом сегодня сказал Глава государства на совместном брифинге с Могерини в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Для ознакомления с настоящей ситуацией на Донбассе, а также, чтобы увидеть собственными глазами, как Россия выполняет свою часть обязательств по минским договоренностям, я обратился к госпоже высокому представителю с предложением отправить в ближайшее время на Донбасс вторую миссию послов политики и безопасности ЕС", - сказал он.

Президент напомнил, что первая миссия ЕС была на Донбассе в сентябре 2015 года.

Как сообщал УНН, П.Порошенко заявил, что ЕС должен признать Россию стороной конфликта в Донбассе.

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