Президент призвал Могерини отправить на Донбасс вторую миссию послов ЕС

КИЕВ. 12 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко обратился с предложением к верховному представителю ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерике Могерини отправить в ближайшее время на Донбасс вторую миссию послов политики и безопасности ЕС для того, чтобы увидеть, как Россия выполняет взятые на себя обязательства по минским соглашениям. Об этом сегодня сказал Глава государства на совместном брифинге с Могерини в Киеве, передает корреспондент УНН.