Президент призвал Могерини отправить на Донбасс вторую миссию послов ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко обратился с предложением к верховному представителю ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерике Могерини отправить в ближайшее время на Донбасс вторую миссию послов политики и безопасности ЕС для того, чтобы увидеть, как Россия выполняет взятые на себя обязательства по минским соглашениям. Об этом сегодня сказал Глава государства на совместном брифинге с Могерини в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Для ознакомления с настоящей ситуацией на Донбассе, а также, чтобы увидеть собственными глазами, как Россия выполняет свою часть обязательств по минским договоренностям, я обратился к госпоже высокому представителю с предложением отправить в ближайшее время на Донбасс вторую миссию послов политики и безопасности ЕС", - сказал он.
Президент напомнил, что первая миссия ЕС была на Донбассе в сентябре 2015 года.
Как сообщал УНН, П.Порошенко заявил, что ЕС должен признать Россию стороной конфликта в Донбассе.