Президент закликав країни G7 не визнавати російські вибори в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко на зустрічі з Послами країн Великої сімки закликав держави G7 засудити та не визнавати вибори президента РФ в окупованому Криму, передає УНН з посиланням на повідомлення на сайті Адміністрації Президента.
“Я хотів би обговорити російські вибори 18 березня. Це було б критично важливим для нас отримати вашу тверду заяву щодо засудження та невизнання російських виборів в Криму”, — заявив Порошенко під час зустрічі із Послами Великої сімки (G7): США, Японії, Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, Канади.
Він також звернувся до присутнього на зустрічі Глави Представництва ЄС в Україні Хью Мінгареллі та подякував йому та Віце-президенту Єврокомісії за вчорашню сильну позицію Європейського Союзу.
“Було б також важливим, щоб ви не дозволили вашим громадянам відвідати Крим з метою моніторингу виборів там”, — наголосив Президент, додавши, що йдеться, зокрема про представників Франції, Австрії та Фінляндії.
“Це може зруйнувати політику "єдиного голосу“ щодо виборів в Криму”, — додав він.
Нагадаємо, напередодні представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні на спільному брифінгу з Президентом України Петром Порошенко у Києві заявила, що ЄС не визнає незаконну анексію Криму та вважає незаконним проведення там виборів президента РФ.