Президент Єврокомісії фон дер Ляєн претендує на посаду генсека НАТО – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн може стати наступницею генерального секретаря альянсу Єнса Столтенберга. Про це із посиланням на джерела інформує The Sun, передає УНН.
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Джерело повідомляє, що низка країн-членів НАТО запропонували їй очолити альянс у жовтні цього року, хоч повноваження фон дер Ляєн на посаді президента Європейської комісії закінчуються лише наступного року.
Як припускають Британські джерела, Велика Британія, швидше за все, накладе вето на кандидатуру фон дер Ляєн, посилаючись на її поганий послужний список на чолі Збройних сил Німеччини.
Також наголошується, що британський міністр оборони Бен Воллес претендує на те, щоб стати першим за останні 20 років генеральним секретарем НАТО з Великої Британії. Генеральний секретар Єнс Столтенберг має піти у відставку пізніше цього року після того, як його повноваження були продовжені через війну в Україні.
Офіційні вибори генсека НАТО не передбачені, а 30 країн-членів Західного альянсу обирають нового лідера на основі консенсусу в закритому режимі.
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