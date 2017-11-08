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Президент вручив ключі від квартири Жемчугову

Президент вручив ключі від квартири Жемчугову

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко вручив ключі та ордер на квартиру звільненому з полону бойовиків Володимиру Жемчугову. Про це повідомляє прес-служба АП, передає УНН.

Президент вручив ключі та ордер на квартиру Володимиру та Олені Жемчуговим. П.Порошенко також зауважив, що В.Жемчугову продовжать надавати допомогу у лікуванні.

Окрім того, П.Порошенко зазначив, що дасть доручення МЗС більш активно залучати В.Жемчугова до міжнародних поїздок, щоб мати можливість доносити правду про те, через що йому довелося пройти.

"Це буде найкраща зброя проти російської гібридної війни, значну частину якої складає пропаганда. І тому Ваша позиція, слова, досвід будуть для нас надзвичайно важливим внеском у нашу перемогу, яка точно буде. І звільнення Донецька, і звільнення Луганська", - зазначив П.Порошенко.

Родина Жемчугових, як зазначається, запросила Президента на новосілля.

Нагадаємо, 17 вересня двох українців — Володимира Жемчугова і Юрія Супруна — звільнено з утримання бойовиками на Донбасі. Раніше І.Геращенко повідомила, що звільнений з полону В.Жемчугов перебуває у важкому стані. П.Порошенко після звільнення українців повідомив, що їм буде надана необхідна медична допомога.

Як повідомляв УНН, Президент присвоїв В.Жемчугову звання Героя України.

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