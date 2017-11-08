Президент вручил ключи от квартиры Жемчугову

Президент вручил ключи и ордер на квартиру Владимиру и Елене Жемчуговым. П.Порошенко также отметил, что В.Жемчугову продолжат оказывать помощь в лечении.

Кроме того, П.Порошенко заявил, что даст поручение МИД более активно привлекать В.Жемчугова к международным поездкам, чтобы иметь возможность доносить правду о том, через что ему пришлось пройти.

"Это будет лучшее оружие против российской гибридной войны, значительную часть которой составляет пропаганда. И поэтому Ваша позиция, слова, опыт будут для нас чрезвычайно важным вкладом в нашу победу, которая точно будет. И освобождение Донецка, и освобождениа Луганска", - отметил П.Порошенко.

Семья Жемчуговых, как отмечается, пригласила Президента на новоселье.

Напомним, 17 сентября двух украинцев - Владимира Жемчугова и Юрия Супруна - освободиоли из плена боевиков на Донбассе. Ранее И.Геращенко сообщила, что освобожденный из плена В.Жемчугов находится в тяжелом состоянии. П.Порошенко после освобождения украинцев сообщил, что им будет оказана необходимая медицинская помощь.

Как сообщал УНН, Президент присвоил В.Жемчугову звание Героя Украины.