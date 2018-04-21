Президент Вірменії вийшов до протестуючих в Єревані
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Президент Вірменії Армен Саркісян вийшов до учасників акції протесту на площі Республіки в Єревані. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцевий портал Panarmenian.net.
Як пише сайт Panarmenian.net, він близько 10 хвилин говорив з лідером протестуючих, депутатом Ніколом Пашіняном, після чого вони “тепло розпрощалися”, і президент поїхав.
Про що вони говорили, не повідомляється.
“По дорозі до свого автомобіля Саркісян на питання журналістів, чи будуть переговори між сторонами, відповів: “Сподіваюся”, — вказано у повідомленні місцевого ЗМІ.
Як повідомляв УНН, незадовго до цього опозиційний депутат парламенту Вірменії Нікола Пашинян відкинув пропозицію прем’єр-міністра Сержа Саргсяна сісти за стіл переговорів і почати політичний діалог.