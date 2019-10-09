Президент відмовився від права узгоджувати призначення деяких дипломатів МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про внесення змін до Указу Президента України від 4 червня 2008 року № 513 "Про деякі питання керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави". Про це УНН повідомляє з посиланням на указ Президента №740/2019 від 9 жовтня.
"Внести до Указу Президента України від 4 червня 2008 року № 513 "Про деякі питання керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави" такі зміни: статтю 1 викласти в такій редакції: "1. Установити, що кандидатури на посади першого заступника, заступника Міністра закордонних справ України та Генерального консула України попередньо погоджуються з Президентом України"; статтю 3 виключити", - йдеться в тексті документу.
Так, у попередній редакції закону стаття 1 зазначала "Установити, що кандидатури на посади першого заступника, заступника Міністра закордонних справ України, керівника структурного підрозділу Міністерства закордонних справ України, генерального консула, радника-посланника, радника дипломатичного представництва України в іноземній державі, при міжнародній організації, ректора, першого проректора, проректора Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України попередньо погоджуються в установленому порядку з Президентом України".
Стаття 3 зазначала: "Контроль за виконанням цього Указу покласти на Главу Секретаріату Президента України".
Нагадаємо, раніше Зеленський присвоїв Вадиму Пристайку дипломатичний ранг посла.