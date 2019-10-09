Президент отказался от права согласовывать назначение некоторых дипломатов МИД

"Внести в Указ Президента Украины от 4 июня 2008 года № 513 "О некоторых вопросах руководства внешнеполитической деятельностью государства" следующие изменения: статью 1 изложить в следующей редакции: "1. Установить, что кандидатуры на должности первого заместителя, заместителя Министра иностранных дел Украины и генерального консула Украины предварительно согласовываются с Президентом Украины"; статью 3 исключить ", - говорится в тексте документа.

Так, в предыдущей редакции закона статья 1 отмечала "Установить, что кандидатуры на должности первого заместителя, заместителя Министра иностранных дел Украины, руководителя структурного подразделения Министерства иностранных дел Украины, генерального консула, советника-посланника, советника дипломатического представительства Украины в иностранном государстве, при международной организации, ректора, первого проректора, проректора Дипломатической академии Украины при Министерстве иностранных дел Украины предварительно согласовываются в установленном порядке с Президентом Украины ".

Статья 3 отмечала: "Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Главу Секретариата Президента Украины".

Напомним, ранее Зеленский присвоил Вадиму Пристайко дипломатический ранг посла.