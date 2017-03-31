Президент уже майже рік не відповідав на петиції українців
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко уже майже рік не відповідав на петиції українців. Про це свідчать дані з сайту електронних петицій Президенту України, передає УНН.
Так, остання відповідь на електронну петицію датована 30 травня 2016 року.
Крім того, наразі на розгляді у Президента немає жодної петиції.
Зазначимо, на сайті вказано, що, станом на 31 березня, з початку року було зареєстровано 1381 петицію, при цьому 40 тис. 313 осіб підписали хоча б одну петицію. Також зазначається, що наразі жодна петиція не набрала 25 тис. підписів.
Як повідомляв УНН, Президента закликали ініціювати відставку В.Гройсмана через зрив роботи НАЗК.