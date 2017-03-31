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Президент уже майже рік не відповідав на петиції українців

Президент уже майже рік не відповідав на петиції українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко уже майже рік не відповідав на петиції українців. Про це свідчать дані з сайту електронних петицій Президенту України, передає УНН.

Так, остання відповідь на електронну петицію датована 30 травня 2016 року.

Крім того, наразі на розгляді у Президента немає жодної петиції.

Зазначимо, на сайті вказано, що, станом на 31 березня, з початку року було зареєстровано 1381 петицію, при цьому 40 тис. 313 осіб підписали хоча б одну петицію. Також зазначається, що наразі жодна петиція не набрала 25 тис. підписів.

Як повідомляв УНН, Президента закликали ініціювати відставку В.Гройсмана через зрив роботи НАЗК.

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Українські Національні Новини

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