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Президент УЄФА відвідає Україну на запрошення Павелка

Президент УЄФА відвідає Україну на запрошення Павелка

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив, що президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александер Чеферін незабаром приїде до Києва. Про це Павелко розповів на персональній сторінці у соціальній мережі Facebook, передає УНН.

Головний футбольний функціонер України, який також є членом виконкому УЄФА, заявив, що президент континентального Союзу, словенець Чеферін прийняв запрошення погостювати в Україні у вересні.

"Я перебував з дводенним робочим візитом у Монако. У статусі члена виконкому УЄФА побував на жеребкуванні групових етапів Ліги Чемпіонів і Ліги Європи. Щиро бажаю "Шахтарю", "Динамо" та "Олександрії" яскравої гри, вдалого виступу в єврокубках і наповнення скарбнички України в клубному рейтингу УЄФА високими балами. Користуючись нагодою, запросив керівництво УЄФА на чолі з Александером Чеферіним відвідати Київ найближчим часом. Александер підтвердив, що приїде у вересні", - анонсував президент УАФ цю подію.

Нагадаємо, Чеферін був переобраний президентом УЄФА в лютому цього року. Тоді ж президент УАФ Павелко став членом виконкому УЄФА.

Пізніше, 29 травня 2019 року, за підсумками роботи виконкому УЄФА, керівник Української асоціації футболу Павелко був обраний головою Комітету УЄФА щодо статусу гравців, трансферів, агентам і матч-агентам.

Українські Національні Новини

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