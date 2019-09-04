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Президент УЕФА посетит Украину по приглашению Павелко

Президент УЕФА посетит Украину по приглашению Павелко

Киев  •  УНН

 • 8034 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин вскоре приедет в Киев. Об этом Павелко рассказал на персональной странице в социальной сети Facebook, передает УНН.

Главный футбольный функционер Украины, который также является членом исполкома УЕФА, заявил, что президент континентального Союза, словенец Чеферин принял приглашение погостить в Украине в сентябре.

"Я находился с двухдневным рабочим визитом в Монако. В статусе члена исполкома УЕФА побывал на жеребьевке групповых этапов Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Искренне желаю "Шахтеру", "Динамо" и "Александрии" яркой игры, удачного выступления в еврокубках и наполнения копилки Украины в клубном рейтинге УЕФА высокими баллами. Пользуясь случаем, пригласил руководство УЕФА во главе с Александером Чеферином посетить Киев в ближайшее время. Александер подтвердил, что приедет в сентябре", - анонсировал президент УАФ это событие.

Напомним, Чеферин был переизбран президентом УЕФА в феврале этого года. Тогда же президент УАФ Павелко стал членом исполкома УЕФА.

Позже, 29 мая 2019 года, по итогам работы исполкома УЕФА, руководитель Украинской ассоциации футбола Павелко был избран председателем Комитета УЕФА по статусу игроков, трансферам, агентам и матч-агентам.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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