Президент України призначив нового голову Київської ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський празначив Олексія Кулебу головою Київської обласної державної адміністрації (ОДА). Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс президента.
Цитата
“Призначити Кулебу Олексія Володимировича головою Київської обласної державної адміністрації”, — йдеться у президентському указі № 48/2022 від 8 лютого 2022 року.
Додамо
Зеленський звільнив з посади голови Київської ОДА Василя Володіна.