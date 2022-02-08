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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 54208 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Президент України призначив нового голову Київської ОДА

Президент України призначив нового голову Київської ОДА

Київ • УНН

 • 30616 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський празначив Олексія Кулебу головою Київської обласної державної адміністрації (ОДА). Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс президента.

Цитата

“Призначити Кулебу Олексія Володимировича головою Київської обласної державної адміністрації”, — йдеться у президентському указі № 48/2022 від 8 лютого 2022 року.

Додамо

Зеленський звільнив з посади голови Київської ОДА Василя Володіна.

Українські Національні Новини

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