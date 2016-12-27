Президент України призначив голову Вінницької РДА
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 27 грудня. УНН. Новим головою Вінницької районної державної адміністрації Вінницької області став Михайло Демченко. Відповідне розпорядження № 301/2016-рп підписав Президент України Петро Порошенко, передає УНН-Центр із посиланням на офіційний сайт Глави держави.
"Призначити Михайла Демченка головою Вінницької районної державної адміністрації Вінницької області з 27 грудня 2016 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства", − йдеться в документі.
Нагадаємо, раніше головою Вінницької РДА був Віктор Шмігель. П.Порошенко звільнив його з посади 20 травня поточного року.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко призначив керівником Держуправління справами І.Куцика.