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Президент України прийняв Міністра закордонних справ Литви

Президент України прийняв Міністра закордонних справ Литви

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Президент України Петро Порошенко прийняв Міністра закордонних справ Литовської Республіки Лінаса Лінкявічуса. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Президента.

“Глава Української держави висловив вдячність Литві за чітку позицію стосовно необхідності продовження консолідованого міжнародного санкційного тиску на Росію з метою досягнення прогресу в мирному врегулюванні на Донбасі на основі Мінських домовленостей та повністю відновити територіальну цілісність України”, — вказано у повідомленні.

У рамках обговорення ситуації на Донбасі сторони розглянули модальності розміщення там відповідної миротворчої місії ООН. Були також обговорені можливості залучення допомоги з боку Литви та інших країн-членів ЄС для підтримки мешканців Донбасу, які стали жертвами російської агресії.

“Глава держави подякував Литві за активне сприяння у реалізації політики європейської та євроатлантичної інтеграції України та практичну допомогу у впровадженні амбітної програми відповідних внутрішніх реформ. Президент скоординував з литовською стороною позиції у контексті підготовки до проведення Саміту Україна — ЄС, а також участі у заходах в рамках Саміту НАТО у липні цього року в Брюсселі. Було також підтверджено спільну позицію щодо неприйнятності побудови “Північного потоку-2”, — додали у прес-службі Глави держави.

Як повідомляв УНН, сьогодні Порошенко провів переговори з міністром МЗС Латвії.

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