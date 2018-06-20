Президент Украины принял Министра иностранных дел Литвы

“Глава Украинского государства выразил благодарность Литве за четкую позицию относительно необходимости продолжения консолидированного международного санкционного давления на Россию с целью достижения прогресса в мирном урегулировании на Донбассе на основе Минских договоренностей и полностью восстановить территориальную целостность Украины”, — указано в сообщении.

В рамках обсуждения ситуации в Донбассе стороны рассмотрели модальности размещения там соответствующей миротворческой миссии ООН. Были также обсуждены возможности привлечения помощи со стороны Литвы и других стран-членов ЕС для поддержки жителей Донбасса, которые стали жертвами российской агрессии.

“Глава государства поблагодарил Литву за активное содействие в реализации политики европейской и евроатлантической интеграции Украины и практическую помощь во внедрении амбициозной программы соответствующих внутренних реформ. Президент скоординировал с литовской стороной позиции в контексте подготовки к проведению Саммита Украина — ЕС, а также участия в мероприятиях в рамках саммита НАТО в июле этого года в Брюсселе. Было также подтверждено общую позицию относительно неприемлемости построения “Северного потока-2”, — добавили в пресс-службе Главы государства.

Как сообщал УНН, сегодня Порошенко провел переговоры с министром МИД Латвии.