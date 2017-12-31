Президент України Петро Порошенко привітав українців з Новим Роком

“Дорогі українці! Перш за все, давайте разом порадіємо за наших співвітчизників, які днями повернулися з полону до рідних та близьких. Слава Богу, напередодні свят їх вдалося таки вирвати з ворожих катівень. З глибокою пошаною привітаємо українських воїнів — вони надійно тримають оборону на східних рубежах, а ми і надалі будемо зміцнювати нову армію. Нашу гордість і нашу славу.

І крізь штучні лінії розмежування мої щирі побажання хай почують Крим і Севастополь, Донецьк та Луганськ. Брати і сестри. Ваш дім — Україна, а грабіжника, який сплюндрував нашу оселю, настане час проженемо та покараємо. Шлю щирі святкові поздоровлення нашим міжнародним партнерам. Сполучені Штати щойно оприлюднили рішення про постачання нам сучасної оборонної зброї. Крок в цьому напрямку зробила Канада та інші держави. Євросоюз також продовжив санкції проти країни-агресора, і неначе під ялинку лягло і рішення Стокгольмського арбітражу. Воно захистило нас від вкрай невигідних умов газового контракту 2009 року.

Ще раз вітаю сотні тисяч українців, які скористалися безвізом і мільйони, яким він ще стане в нагоді. І всіх нас — з впевненим та безповоротним рухом до Європи. Що минулорічної святкової ночі ми лише загадували бажання про безвіз, і от воно — здійснилося. Хай не без помилок, але рухаємося вперед. І після кількох років кризи, яку спричинила війна, переходимо до відновлення та розвитку. За все, чого країна досягла — величезна подяка кожному з вас. Це результат спільної праці. В новому році уряд має прискорити темпи зростання. Потрібне підвищення рівня життя, відчутне для більшості українців і це нам по силах. Як Президент забезпечу політичні умови, необхідні для економічного піднесення.

У тих, хто хоче підпалити хату з середини, слід забирати сірники, а по тих хто нападатиме на нас ззовні — навпаки, відкривати вогонь. І як зіницю ока берегти нашу єдність. Оптимізм, віра в свою країну, в свої сили наш головний ресурс. І все буде добре. Для цього, як вчив Владика Любомир Гузар, “нам слід молитися так, ніби все залежить від Бога, та працювати так, ніби все залежить від нас”.

Я бажаю громадянам України і українцям всього світу — миру, щастя, добробуту. З Новим Роком вас і Слава Україні", — сказав Президент.