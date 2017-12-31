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Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым Годом

Киев • УНН

 • 9884 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время праздничного обращения поздравил украинцев с Новым Годом, передает УНН.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым Годом

“Дорогие украинцы! Прежде всего, давайте вместе порадуемся за наших соотечественников, которые на днях вернулись из плена к родным и близким. Слава Богу, накануне праздников их удалось таки вырвать из вражеских застенков. С глубоким уважением приветствуем украинских воинов — они надежно держат оборону на восточных рубежах, а мы и дальше будем укреплять новую армию. Нашу гордость и нашу славу.

И сквозь искусственные линии разграничения мои искренние пожелания пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сестры. Ваш дом — Украина, а грабителя, который разорил наш дом, наступит время прогоним и накажем. Шлю искренние праздничные поздравления нашим международным партнерам. Соединенные Штаты только обнародовали решение о поставках нам современного оборонительного оружия. Шаг в этом направлении сделала Канада и другие страны. Евросоюз также продлил санкции против страны-агрессора, и как будто под елку легло и решения Стокгольмского арбитража. Оно защитило нас от крайне невыгодных условий газового контракта 2009 года.

Еще раз поздравляю сотни тысяч украинцев, которые воспользовались безвизом и миллионы, которым он еще пригодится. И всех нас — с уверенным и бесповоротным движением в Европу. Что прошлогодней праздничной ночи мы только загадывали желание о безвизе, и вот оно — свершилось. Пусть не без ошибок, но движемся вперед. И после нескольких лет кризиса, который вызвала война, переходим к восстановлению и развитию. За все, чего страна достигла — огромное спасибо каждому из вас. Это результат совместной работы. В новом году правительство должно ускорить темпы роста. Нужно повышение уровня жизни, ощутимое для большинства украинцев и это нам по силам. Как Президент обеспечу политические условия, необходимые для экономического подъема.

У тех, кто хочет поджечь дом изнутри, следует забирать спички, а по тем кто будет нападать на нас извне — наоборот, открывать огонь. И как зеницу ока беречь наше единство. Оптимизм, вера в свою страну, в свои силы — наш главный ресурс. И все будет хорошо. Для этого, как учил Владыка Любомир Гузар, “нам следует молиться так, будто все зависит от Бога, и работать так, будто все зависит от нас”.

Я желаю гражданам Украины и украинцам всего мира — мира, счастья, благополучия. С Новым Годом вас и Слава Украине", — сказал Президент.

Украинские Национальные Новости

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