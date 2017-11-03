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Президент: Україна майже повністю відновила парк засобів радіотехнічної розвідки

Київ • УНН

 • 18440 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. В Україні на сьогоднішній день майже повністю відновлено парк засобів радіотехнічної розвідки. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу на артилерійському полігоні у День ракетних військ і артилерії, передає кореспондент УНН.

"На сьогодні майже повністю відновлено парк засобів радіотехнічної розвідки, зокрема звукометричний комплекс АЗК-7, комплект артилерійської розвідки СНАР-10 і на завершальному етапі знаходяться роботи з розроблення сучасного комплексу артилерійської розвідки "Радіотеодоліт" та модернізованого комплексу АЗК-5", - розповів Президент.

З його слів, уже близько 70% органів управління ракетної військової артилерії використовують сучасні вітчизняні автоматизовані апаратно-програмні системи управління "Артос", "Кропива", "Сова".

Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що на ракетні війська та артилерію припадає понад 70% боєвих вогневих завдань на Донбасі.

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