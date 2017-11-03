Президент: Украина почти полностью восстановила парк средств радиотехнической разведки

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 53530 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 121412 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104751 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 107441 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106205 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 98317 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104771 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102374 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 144418 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Актуальное
Президент: Украина почти полностью восстановила парк средств радиотехнической разведки

Президент: Украина почти полностью восстановила парк средств радиотехнической разведки

Киев  •  УНН

 • 18439 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Украине на сегодняшний день почти полностью восстановлено парк средств радиотехнической разведки. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на артиллерийском полигоне в День ракетных войск и артиллерии, передает корреспондент УНН.

"На сегодняшний день почти полностью восстановлено парк средств радиотехнической разведки, в частности звукометрический комплекс АЗК-7, комплект артиллерийской разведки СНАР-10 и на завершающем этапе находятся работы по разработке современного комплекса артиллерийской разведки "Радиотеодолит" и модернизированного комплекса АЗК-5", - рассказал Президент.

По его словам, уже около 70% органов управления ракетной военной артиллерии используют современные отечественные автоматизированные аппаратно-программные системы управления "Артос", "Крапива", "Сова".

Напомним, П.Порошенко заявил, что на ракетные войска и артиллерию приходится более 70% боевих огневых задач на Донбассе.

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