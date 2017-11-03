Президент: Украина почти полностью восстановила парк средств радиотехнической разведки

"На сегодняшний день почти полностью восстановлено парк средств радиотехнической разведки, в частности звукометрический комплекс АЗК-7, комплект артиллерийской разведки СНАР-10 и на завершающем этапе находятся работы по разработке современного комплекса артиллерийской разведки "Радиотеодолит" и модернизированного комплекса АЗК-5", - рассказал Президент.

По его словам, уже около 70% органов управления ракетной военной артиллерии используют современные отечественные автоматизированные аппаратно-программные системы управления "Артос", "Крапива", "Сова".

Напомним, П.Порошенко заявил, что на ракетные войска и артиллерию приходится более 70% боевих огневых задач на Донбассе.