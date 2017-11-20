Президент: Україна має право на членство в Євросоюзі

За словами Глави держави, Україна має дбати про імплементацію угоди про асоціацію з Євросоюзом з її дорожньою картою.

“Можу наголосити, що її імплементації — це є передумова подальших кроків з євроінтеграції. Не треба питати: чи приймуть, чи не приймуть Україну. Україна по 49 статті має право на членство в Євросоюзі. Єдине, що ми маємо відповідати критеріям, і це вже залежить тільки від нас”, — наголосив Порошенко.

При цьому він зазначив, що українська держава крок за кроком повертається до економічного зростання та економічного розвитку.

Нагадаємо, Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом на сьогодні виконана лише на 15%.