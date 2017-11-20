Президент: Украина имеет право на членство в Евросоюзе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Украина имеет право стать членом Европейского Союза, но должна соответствовать критериям. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Днепр, передает УНН.
По словам Главы государства, Украина должна заботиться об имплементации соглашения об ассоциации с Евросоюзом с ее дорожной картой.
"Могу отметить, что ее имплементации - это предпосылка дальнейших шагов по евроинтеграции. Не надо спрашивать: примут, не примут Украину. Украина по 49 статье имеет право на членство в Евросоюзе. Единственное, что мы должны отвечать критериям, и это уже зависит только от нас ", - подчеркнул Порошенко.
При этом он отметил, что украинское государство шаг за шагом возвращается к экономическому росту и экономического развития.
Напомним, Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом на сегодня выполнена лишь на 15%.