Президент Тайваню подала у відставку з посади голови правлячої партії після поганих результатів виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Президент Тайваню Цай Інвень подала у відставку з посади голови правлячої Демократичної прогресивної партії після невдалого результату на місцевих виборах. Про це УНН пише посилаючись на ВВС.
Голосування привернуло увагу всього світу, оскільки Тайвань стає серйознішою геополітичною точкою конфлікту між Китаєм та США.
Деталі
Президент представила вибори як голосування за демократію на тлі зростання напруженості у відносинах із Китаєм.
«Результати виборів виявилися не такими, як очікувалося… Я маю взяти на себе всю відповідальність і негайно піти у відставку з посади голови ДПП», — заявила журналістам Цай, яка продовжить обіймати посаду президента самоврядного острова.
Остаточні результати показують, що правляча ДПП очолила лише п'ять міст та повітів.
Партія Гоміньдан отримала контроль над 13 містами та округами.
Вибори до місцевих рад та мерів міст теоретично мають внутрішню спрямованість, охоплюючи такі питання, як злочинність, житло та соціальне забезпечення, і обрані не матимуть прямого впливу на політику Тайваню щодо Китаю.
Проте Цай та урядовці закликали виборців використовувати вибори, щоб надіслати сигнал про необхідність відстоювати демократію, оскільки Пекін посилює тиск на острів.
Виборці також відкинули зниження віку для голосування з 20 до 18 років на референдумі, який проводився одночасно із місцевими виборами.
Дві сторони, два погляди
На Тайвані є дві основні політичні партії, і вони мають різні підходи до Китаю.
Гоміньдан, партія консервативних поборників бізнесу, традиційно вважається прокитайськими «голубами».
Їхній головний суперник — правляча Демократична прогресивна партія (ДПП) Цай.
Партія зайняла тверду позицію щодо Китаю, заявивши, що Пекін має виявити повагу до Тайваню і що Тайбей не піддасться на тиск.