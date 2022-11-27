Президент Тайваня подала в отставку с поста председателя правящей партии после плохих результатов выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Президент Тайваня Цай Инвень подала в отставку с поста председателя правящей Демократической прогрессивной партии после неудачного результата на местных выборах. Об этом УНН пишет ссылаясь на BBC.
Голосование привлекло внимание всего мира, поскольку Тайвань становится более серьезной геополитической точкой конфликта между Китаем и США.
Детали
Президент представила выборы в качестве голосования за демократию на фоне роста напряженности в отношениях с Китаем.
«Результаты выборов оказались не такими, как ожидалось… Я должна взять на себя всю ответственность и немедленно уйти в отставку с поста главы ДПП», — заявила журналистам Цай, которая продолжит занимать пост президента самоуправляющегося острова.
Окончательные результаты показывают, что правящая ДПП возглавила всего пять городов и уездов.
Партия Гоминьдан получила контроль над 13 городами и округами.
Выборы местных советов и мэров городов теоретически имеют внутреннюю направленность, охватывая такие вопросы, как преступность, жилье и социальное обеспечение, и избранные не будут иметь прямого влияния на политику Тайваня в отношении Китая.
Однако Цай и члены правительства призвали избирателей использовать выборы, чтобы послать сигнал о необходимости отстаивать демократию, поскольку Пекин усиливает давление на остров.
Избиратели также отвергли снижение возраста голосования с 20 до 18 лет на референдуме, который проводился одновременно с местными выборами.
Две стороны, два взгляда
На Тайване есть две основные политические партии, и они имеют разные подходы к Китаю.
Гоминьдан, партия консервативных поборников бизнеса, традиционно считается прокитайскими «голубями».
Их главный соперник — правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП) Цай.
Партия заняла твердую позицию по отношению к Китаю, заявив, что Пекин должен проявить уважение к Тайваню и что Тайбэй не поддастся на давление.