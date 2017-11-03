Президент: створено надійну смугу інженерного загородження лінії зіткнення на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. На Донбасі створено надійну смугу інженерного загородження лінії зіткнення. Про це під час виступу на артилерійському полігоні у День ракетних військ і артилерії заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні Україна відзначає ще одне свято військових – День інженерних військ. І завдяки героїзму і відчайдушності воїнів цієї героїчної професії під постійними обстрілами противника проведено фортифікаційне обладнання і створено надійну смугу інженерного загородження першої лінії оборони," - сказав П.Порошенко.
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Він додав, що наразі в зоні проведення АТО відновлено десятки мостів та переправ, які були зруйновані бойовиками, а також розміновано тисячі квадратних кілометрів території.