Президент: створено надійну смугу інженерного загородження лінії зіткнення на Донбасі

"Сьогодні Україна відзначає ще одне свято військових – День інженерних військ. І завдяки героїзму і відчайдушності воїнів цієї героїчної професії під постійними обстрілами противника проведено фортифікаційне обладнання і створено надійну смугу інженерного загородження першої лінії оборони," - сказав П.Порошенко.

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Він додав, що наразі в зоні проведення АТО відновлено десятки мостів та переправ, які були зруйновані бойовиками, а також розміновано тисячі квадратних кілометрів території.